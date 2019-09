Dans cet épisode, Alex doit résoudre les problèmes de tension au sein de l’équipe et il va régler les choses à sa manière. Il devra également gérer la commande de Soprano (Air Jordan Future) et celle de Sat (Nike Air Force 1). Malgré tous les efforts d’Alex, il y a toujours des imprévus… Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.