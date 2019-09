Dans cet épisode, l’équipe va être confrontée à un défi hors-du-commun. Elle devra réaliser un custom (Nike Trainer 1 SB) pour Jimmy, un jeune paraplégique qui doit s’entraîner à tenir debout, tout cela dans un délai intenable. Comme d’habitude, l’équipe va se frotter à de nouvelles embuches et les filles devront tout donner… Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.