Dans cet épisode, vous allez découvrir de nouveaux talents : Anthony et Patient, la commande incroyable (Nike Kobe 11) de Duke Kamba pour un joueur NBA, les négociations d’Alex et comment une équipe est capable de foirée une surprise… Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.