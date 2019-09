Dans cet épisode, Alex rencontre un souci, Vince de Fun Radio passe une commande (Air Jordan 1), la tension monte à l’atelier et Tabata est dépassée. Alex prend le taureau par les cornes et décide d’apaiser les tensions avec un karting, l’équipe arrivera-t-elle à renouer le lien ? Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.