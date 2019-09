Dans cet épisode, Alex reçoit un appel de Pierre-Ambroise Bosse pour une nouvelle commande (Puma) mais tout le monde est en vacances, sauf Tabata qui décide de l’aider. Ils auront un délai impossible de 14 jours pour réaliser ce custom car Pierre-Ambroise Bosse souhaite partir avec pour les Jeux Olympiques. Alex et Tabata relèveront-ils le défi ? Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.