The Sneakers - S01 E10

Dans cet épisode, Alex fait une surprise à son ami, le comédien Nicolas Gob et décompose entièrement une Air Jordan 10 pour la refaire tellement bien que certains pourront croire que c’est une fausse. Ensuite, c’est le tour de Thierry Moreau (Reebok Pump) de connaitre un moment exclusif puisque pour la première fois, l’équipe n’arrivera pas à terminer la commande. Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.