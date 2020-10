Le Comic-Con de San Diego. Les acteurs de The Walking Dead se sont retrouvés pour cet événement exceptionnel.

C'est une des séries américaines les plus appréciées des téléspectateurs. The Walking Dead compte des millions de fans partout dans le monde. Durant le Comic-Con de San Diego, les plus chanceux ont eu le privilège de rencontrer certains des acteurs. Andrew Lincoln, Steven Yeun, Chandler Rigg, Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Danai Gurira, Michael Cudlitz, Josh McDermitt, Sonequa Martin-Green et Christian Serratos étaient présents pour répondre aux questions des fans.