The Walking Dead, en jeu de société ?

Par| Écrit pour TMC Le 19/04/13 à 08:00 , mis à jour le 22 Avril 2013 à 13:52 | Voir le site de The Walking Dead

Essayer de survivre dans une jungle peuplée de Zombies et tout cela en famille, ça vous tente ?

Une multitude de produits dérivés ont d'ores et déjà été créés : jouets, goodies, t-shirts.... Quoi de mieux que de se plonger dans l'univers terrorisant de The Walking Dead avec un Monopoly et un Risk, repensés sur le thème de la série.

On peut aisément imaginer que le nouveau Risk permettra aux joueurs de s'affronter les uns contre les autres en mode : humains vs zombies. Le concept reste inchangé, il faudra raser ses adversaires. Pour ce qui est du Monopoly version Walking Dead, c'est encore flou. Nous allons probablement pouvoir acheter des cabanes ou autres repères, avec des possibilités d'évolutions ! En hôtels....



Ces jeux sont prévus pour septembre 2013 aux Etats-Unis et si ça fonctionne, tout porte à croire que nous pourrons y jouer chez nous !