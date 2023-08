Divertissement

5 femmes célibataires vont participer à une expérience amoureuse unique dans un lieu coupé du monde pour trouver l’amour à l’aveugle et en seulement 100 heures. Aujourd’hui, sur les applications de rencontres, nous mettons en moyenne 5 secondes à choisir un profil qui nous correspond en se basant uniquement sur le physique. Dans ce nouveau format télé original créé en France, l’expérience "Time to Love" a été pensée pour proposer à des femmes, qui se lancent dans une démarche sincère et sérieuse, une expérience inédite qui casse les codes actuels. Grâce à "IA", l’Intelligence Amoureuse qui les aiguillera tout au long de leur séjour, rien ne sera laissé au hasard pour leur permettre de créer de véritables connexions amoureuses ! Chaque nouvelle phase augmentera l’intensité de l’expérience, leur permettra d’approfondir leurs relations ou d’ébranler leurs certitudes...