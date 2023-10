Time to Love - Ariane ouvre son cœur à Amaury

Pendant leur escapade romantique, Ariane et Amaury ont l'occasion de se découvrir davantage et de dissiper les doutes qui planent sur leurs sentiments l'un envers l'autre. Au début, Ariane a du mal à exprimer ses émotions, mais finalement, elle se laisse aller et confie ses sentiments à Amaury. Elle évoque son enfance, dont l'influence a été profonde sur sa manière de se comporter avec les hommes. Ce moment d'intimité renforce la confiance d'Ariane envers Amaury, avec qui elle va partager sa nuit. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 31