Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 13

Inès vient de consacrer plus de la moitié de sa roue du temps avec Amaury, elle veut pourtant parler également avec Patrick, Frédéric et Alexis. Elle choisit donc de partager le reste de son temps avec Patrick et Alexis. Ce qui ne devrait pas plaire à Victoria. Nicolas qui est éliminé met en garde Inès sur des potentiels beaux parleurs. Chamboulée par cette annonce, Victoria décide d'aller voir Soazig l'experte en relation. Pendant ce temps Ariane part dans la roue du temps. Va-t-elle réussir à trouver les réponses à ses questions ? Time to Love, Saison 01, Episode 13.