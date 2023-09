Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 14

Julie est appelée pour une nouvelle chambre noire. Elle se retrouve avec Julien et va le découvrir autour de la musique. Tout comme Ariane qui va vivre sa première chambre noire avec Jérémy. Elle est aux anges de pouvoir partager cette expérience avec lui. Inès se retrouve également dans la chambre noire avec Patrick. Cette situation commence à créer une animosité entre elle et Victoria. Time to Love, Saison 01, Episode 14.