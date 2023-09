Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 15

Julie va enfin décider si elle sacrifie la moitié de son temps pour voir brièvement le physique d'un garçon. Elle décide finalement d'accepter ce dilemme, mais contre toute attente, elle choisit de découvrir Julien. Elle est chamboulée de cette rencontre. Mais ce n'est pas la seule. Victoria, Inès et Ariane ont aussi fait le choix de flasher un autre célibataire. Victoria et Inès ont toutes les deux choisi Patrick et ce choix risque de créer des tensions. Time to Love, Saison 01, Episode 15.