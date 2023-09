Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 16

La guerre fait rage entre Victoria et Inès pour obtenir les faveurs de Patrick. Inès va finalement découvrir pendant 1 seconde Patrick. Le rapprochement entre Victoria et Patrick a refroidi Inès, mais elle n'arrive pas à rester distante avec lui. Les filles enchaînent ensuite toutes les deux sur une roue du temps raccourcie de seulement 30 minutes. Malheureusement, toutes les filles ont éliminé Anis. Les filles vont maintenant découvrir son visage. Time to Love, Saison 01, Episode 16.