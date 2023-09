Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 18

La phase 2 de cette expérience va prendre fin. C'est a Victoria de vivre son ultime chambre noire avec Patrick. Elle espère que ce date va lui permettre de se positionner. Giu, Mélanie et Inès vont, elles aussi, faire leur dernière chambre noire de l'aventure. Même si le retour de Giu se fait sous tension, Julie préfère rester dans un bon mood et penser à sa rencontre avec gens. Et cette chambre noire va être particulièrement charnelle ! Time to Love, Saison 01, Episode 18.