Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 20

C'est l'heure pour Julia et Giu de commencer leur deuxième roue du temps. Elles ont 2 minutes pour éliminer le candidat de leur choix. Les filles entrent dans la phase 3 et vont pouvoir découvrir le physique des prétendants éliminés. Certaines d'entre elles vont remettre en question leur choix et finir par en sauver certains. Enfin, Mélanie décide de dévoiler son secret aux filles de la maison. Time to Love, Saison 01, Episode 20.