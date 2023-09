Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 21

Mirko et Nicolas, deux nouveaux célibataires, font leur entrée dans la maison et vont faire chavirer le cœur des jeunes filles. Mélanie et Inès ne semblent pas être indifférentes au charme de Mirko, qui n'hésite pas à flirter avec les deux femmes. Pour certaines d'entre elles, comme Ariane et Julie, cette expérience ne fait que renforcer leurs choix précédents. De son côté, Giu se replie sur elle-même, et Victoria a du mal à s'ouvrir. "Time to Love", Saison 01, Episode 21.