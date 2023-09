Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 22

En baisse de moral depuis quelques jours, Giu réunit les filles de la maison pour annoncer son départ de l'aventure. Une première pour l'émission, les proches des 6 célibataires vont rejoindre le jeu afin de les aider dans leurs décisions. Julie retrouve Célia, sa meilleure amie, qui lui confirme son coup de cœur pour Jean, alors que Yassine, le meilleur ami d'Ariane, la fait douter sur ses choix. Suite au départ des deux célibataires, Victoria et Mélanie partent en tête-à-tête avec Nicolas et Mirko afin de confirmer ou non leur attirance l'un envers l'autre. Alors que le date de Mélanie se passe très bien, Victoria vit l'un des pires de sa vie. Enfin, l'IA annonce l'arrivée d'une nouvelle candidate qui va complétement rabattre les cartes du jeu. Time to Love, Saison 01, Episode 22.