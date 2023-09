Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 25

Matthieu et Thibaud intègre finalement l'expérience. Leur arrivait promettait de faire tourner des têtes. Et en effet, les filles sont très chamboulés par ces nouvelles arrivées. La concurrence revient très vite entre les filles. Notamment Inès qui ne perd pas de temps pour se rapprocher de Matthieu. Elles qui toujours indécise a maintenant pris position. Cependant au fil du temps il trouve beaucoup plus de point commun avec Ariane ! Au grand malheur d'Inès qui n'apprécie pas du tout ce rapprochement. Les tensions sont-elles de retour dans la maison. De son côté Ana se rapproche très vite de Thibaud. Les nouvelles arrivées vont-elles chambouler l'expérience ? Time to Love, Saison 01, Episode 25.