Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 27

C'est l'heure de l'ultime roue du temps pour les filles de la maison. Avant de passer à la dernière phase de l'expérience, les célibataires vont devoir prendre des décisions. Elles devront sélectionner chacune deux hommes avec lesquels elles ont noué des liens forts pour les faire intégrer la maison. Tandis qu'Ana et Ariane choisissent de faire entrer leurs deux coups de cœur, Julie contourne les règles du jeu et prend une décision radicale ! Mélanie, quant à elle, décide de révéler son secret aux garçons qui lui plaisent. Enfin, par crainte que son choix n'influence celui d'Inès, Victoria préfère maintenir le silence sur sa décision. Un épisode fort en émotions et en rebondissements ! Time to Love, Saison 01, Episode 27.