Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 32

La discussion entre Inès et Victoria se poursuit, et le ton s'envenime entre les deux femmes. Patrick tente d'apaiser Victoria, qui ne réagit pas très favorablement aux paroles du célibataire. Malgré sa préférence pour la blonde, Patrick décide tout de même de mettre de la distance et de se rapprocher d'Inès. La jeune femme, très réceptive, choisit d'expliquer sa situation à son autre prétendant, Julien, afin de ne pas lui donner de faux espoirs. Pendant ce temps, Mirko et Mélanie, ainsi qu'Ariane et Amaury, poursuivent leur escapade en amoureux et semblent plus proches que jamais. Time to Love, Saison 01, Episode 32.