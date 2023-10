Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 34

Il ne reste que quelques jours aux filles pour trouver le véritable amour. L'IA a donc décidé de donner un coup de pouce à l'une d'entre elles, en offrant la possibilité de rencontrer un nouveau prétendant, Tom. Dans la maison, Amaury vient consoler Ariane dans son lit. Le lendemain, la jeune femme va tout de même décider de partir en date avec Jérémy, l'occasion de passer un peu plus de temps avec le prétendant. Du côté de la côte basque, Julie apprend à connaître davantage Jean lors d'un diner romantique. Elle exprime ses doutes quant au retour à la réalité. Enfin, durant la nuit, Victoria et Mélanie surprennent une discussion de Patrick avec les garçons, qui ne fait pas plaisir à la belle blonde. Le lendemain, Patrick tente désespérément de se faire pardonner. Time to Love, Saison 01, Episode 34.