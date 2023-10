Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 35

Inès continue son expérience à l'envers avec Tom, elle va revivre une roue du temps avec lui. Elle va en apprendre plus sur lui, mais va aussi devoir faire un choix important. Va-t-elle choisir d'intégrer Tom dans l'expérience ou de garder Patrick et Julien ? Pendant ce temps, Julie et Jean continuent leur idylle à la plage. De son côté, Sekou décide de quitter l'aventure suite au rapprochement entre Mélanie et Mirko. Il se sent délaissé par la jeune femme. Time to Love, Saison 01, Episode 35.