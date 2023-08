Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 04

Après Julie, Ines et Ariane, c’est au tour de Victoria et Giu de faire leur première Roue du Temps. À l’issue de ces dates à l’aveugle, les deux jeunes femmes devront éliminer les deux hommes avec lesquels elles ont le moins accroché. Guiseppe est très déçu, 4 des 5 célibataires ont décidé de l’éliminer sans apprendre à mieux le connaître. Mais alors qu’elle s’apprêtait à faire son second choix, Giu commet une terrible erreur et se sépare de Nicolas à la place de Frédéric. Ce soir, l’IA prépare une soirée spéciale pour nos célibataires, à l’aveugle, filles et garçons vont pouvoir jouer à un jeu de questions. Time to Love, Saison 01, Episode 04.