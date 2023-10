Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 40

ça y est, l'expérience Time To Love se termine. Les filles célibataires ont vécu toutes les phases de découvertes pour voir si l'amour sera au rendez-vous pendant l'expérience. Les dernières heures vont être très compliquées pour les binômes de l'expérience. Notamment entre Victoria et Patrick qui se sont encore disputés. De son côté Ariane est toujours en plein doute entre Jérémy et Amaury. Pendant qu'Inès et Ana doutent alors qu'elles ont toutes les deux embrassées leur crush. Il est temps de prendre la décision la plus importante de l'aventure. Qui repartira en couple ? Qui repartira seul ? Il est temps de donner une réponse à cette question. Time to Love, Saison 01, Episode 40.