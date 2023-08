Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 05

L’aventure continue pour nos 5 femmes célibataires et c’est au tour de Julie de se rendre dans la Roue du Temps. Si dès le premier speed-dating, la jeune femme a eu un véritable coup de cœur pour Jean, la soirée de la veille la pousse à rester sur ses gardes et à apprendre à connaître les autres garçons également. De son côté, Giu fait ses premiers pas dans la Salle du Temps et choisit de découvrir une lettre de Jérémy contre 30 minutes de son temps. Et elle n’est pas la seule à sacrifier une partie de son temps pour le jeune homme, en effet, Ariane décide de perdre 30 minutes de sa roue du temps pour savoir qui est Jérémy dans la vraie vie. Dans la Roue du Temps, alors que les filles enchaînent les rendez-vous avec les garçons, l’un d’entre eux a une grande annonce à faire : très attiré par Julie, Jean décide de stopper les rapprochements avec les autres jeunes femmes pour se concentrer et préserver le lien avec son coup de cœur. Time to Love, Saison 01, Episode 05.