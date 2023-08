Avant-première - Time to love - Saison 01 Episode 6

Après plusieurs jours d’échanges à l’aveugle avec les hommes, nos 5 femmes célibataires ont dû faire un choix et éliminer 4 d’entre eux. Si plusieurs coups de cœur ont vu le jour, l’aventure risque d’être bouleversée par l’arrivé de 8 nouveaux célibataires. Pour les découvrir, Julie, Ines, Victoria, Ariane et Giu ont le droit à des vidéos de présentations et des petits crushs de font déjà ressentir. Mais attention, l’aventure s’accélère et nos jeunes femmes célibataires n’auront qu’une seule chance pour découvrir ces nouveaux prétendants. Si Ariane a jeté son dévolu sur Amaury, Victoria est rapidement tombé sous le charme de Patrick, mais elle risque de ne pas être la seule. Time to Love, Saison 01, Episode 06.