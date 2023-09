Clash entre Julie et Inès

Après avoir été encore vue en compagnie d'un garçon qui plaisait à Arianne, Julie s'en prend à Inès au réveil. Elle qualifie la jeune femme de sournoise et exprime qu'elle ne lui fait plus confiance. Face à toutes ces accusations, la jeune femme fond en larmes dans les bras d'Ana. L'acharnement devient trop difficile à supporter pour Inès, qui estime qu'elle ne fait que vivre son aventure en cherchant à mieux connaître les garçons présents. Cette situation est d'autant plus compliquée par la réception de nombreux cadeaux et lettres de la part des garçons à son attention. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 26.