Time to Love - Mélanie dévoile son secret aux garçons de sa roue

Pour son ultime roue du temps, Mélanie décide d'annoncer son secret aux garçons qui lui plaisent le plus. Maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, elle espère que les réactions des jeunes hommes pourront l'aider dans son choix. Par surprise, tous les garçons réagissent bien à la nouvelle et soutiennent la jeune femme, ce qui ne facilite pas sa décision. La maman finit par faire un choix en éliminant un candidat de taille, un choix qui l'émeut beaucoup. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 27