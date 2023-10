SPOILER - Time to love - Amaury déclare sa flamme à Ariane

Devant l'indécision d'Ariane, Amaury décide de passer un moment en intimité avec la jeune femme pour lui livrer ses intentions. Il ouvre son cœur et lui déclare sa flamme. Il en profite pour lui demander de se positionner par rapport à Jérémy. Cependant, la jeune femme refuse encore de faire un choix et affirme avoir besoin de plus de temps pour prendre une décision aussi importante. Le prétendant accepte et lui propose une séance de massage pour continuer à se rapprocher d'elle. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 37