SPOILER - Time To Love - Ana élimine deux célibataires

Suite à son arrivée, Ana doit faire face à une décision cruciale : éliminer deux célibataires de sa roue. A la surprise générale, malgré l'absence de lettre de la part d'Alexis, elle choisit de suivre son intuition et de poursuivre son expérience avec lui en éliminant Fred et Patrick à sa place. Face à ce choix, Fred est très attristé, une peine qui impacte la jeune femme qui fond en larmes suite à sa décision. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 26