SPOILER - Time to love - Ariane décide de sauver Frédéric

Ariane et Inès découvrent enfin le visage de Frédéric qui essaie de convaincre les jeunes femmes de changer de décision. Alors qu'Inès reste sur ses positions, Ariane est chamboulée par la situation. Elle a des doutes quant au choix à faire et finit par sauver le jeune homme et éliminer un célibataire à la place. Extrait Time To Love Saison 01, Episode 20