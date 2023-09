Time to love - C'est chaud entre Ana et Thibaud

Matthieu et Thibaud ont intégré l'expérience. Les filles comprennent tout de suite que la phase de la découverte physique a vraiment commencé. Pendant la soirée iA est joueuse et propose des défis. C'est comme ça que Thibaud et Ana se retrouvent à se faire un lap dance chacun ! La température monte dans la maison. Est-ce le début d'un rapprochement entre les deux célibataires ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 25