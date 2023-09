SPOILER - Time to love - Giu est encore au cœur des tensions

Lorsqu'elle revient de sa chambre noire, Giu décide de ne pas divulguer avec qui elle a passé ce moment. Ce n'est pas la première fois qu'une fille garde les infos d'un date pour elle. Mais cette fois-ci, Ariane et Mélanie ne comprennent pas pourquoi Giu fait ce choix. Elle se fait tout de suite alpaguer par les filles qui trouvent qu'elle a été maladroite. Giu est très déçue de la réaction de ses copines et se sent un peut seule... Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 18