SPOILER - Time to love - Giu quitte l'aventure !

Encore affectée par sa dernière relation, Giu décide de quitter l'aventure. En effet, depuis plusieurs jours, la jeune femme ne se sent plus à sa place. Elle n'est pas prête à ouvrir son cœur à un homme et ne peut plus se forcer. Elle réunit alors les filles dans le salon pour annoncer la nouvelle, un départ qui émeut beaucoup les candidates qui partagent leur aventure avec la jeune femme depuis le début de celle-ci. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 22