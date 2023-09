SPOILER - Time to love - Inès regrette de s'être rapprochée de Patrick

Même si Inès a fait le choix du cœur et a totalement profité de son date dans la chambre noire avec Patrick, elle regrette beaucoup d'avoir passé ce moment avec le crush de Victoria. Elle est tiraillée entre vivre son expérience à fond et rester fidèle à son amie. Quel choix va-t-elle faire ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 14