Time to love - Inès se rapproche de Patrick

Inès n'en démord pas et continue de se rapprocher de Patrick. Les deux partagent une séance de sport sous le regard attentif de Victoria, qui ne rate pas une miette de la scène. C'est clair pour la jeune femme, Patrick joue sur deux tableaux. Les règles du jeu sont inversées, c'est à Patrick de faire un choix. Cependant, bien qu'il ait une préférence pour Victoria, il semble préférer le comportement et la réaction d'Inès. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 32