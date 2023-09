SPOILER - Time to love - Jeu de séduction entre Mélanie et Mirko

Un jeu de séduction s'installe entre Mélanie et Mirko. Les deux célibataires se retrouvent dans la nuit pour discuter et partager un moment de complicité, alors que la jeune femme semble avoir déjà oublié les coups de cœur qu'elle a eus dans le passé. Qu'en sera-t-il pour Mirko, qui semble avoir également initié un jeu de séduction avec Inès ? La jeune maman n'a pas l'intention de se laisser doubler et n'hésite pas à montrer son attirance pour le jeune homme. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 21