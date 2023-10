Time to love - Julie choisit de ne garder que Jean !

Avant d'entrer dans sa dernière roue du temps, Julie est nerveuse quant aux choix qu'elle doit faire. Elle décide finalement d'aller à l'encontre des règles du jeu et prend une décision radicale en ne choisissant de garder qu'un seul homme de sa roue, Jean. Ayant eu un véritable coup de cœur pour le jeune célibataire depuis le début de l'aventure, Julie ne veut pas faire perdre de temps aux autres garçons et décide de suivre son cœur. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 27