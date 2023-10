SPOILER - Time to love - Victoria découvre la fourberie d'Inès

Lors de leur journée en tête-à-tête, Patrick et Victoria en profitent pour apprendre à se connaître, et la connexion entre les deux célibataires semble évidente. Pendant leur dîner, Patrick annonce à Victoria qu'Inès lui a mis une bague au doigt avant leur départ. Une annonce qui ne plaît pas du tout à la jeune femme. Se sentant trahie par son amie, Victoria est prête à avoir une discussion avec la jeune femme qui semble jouer sur plusieurs tableaux. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 29