Time to love - Le ton monte entre Victoria et Inès

Suite aux révélations de Patrick lors de leur rendez-vous, Inès et Victoria décident de discuter et de clarifier enfin la situation. Inès est perplexe quant au fait que Victoria ne l'ait pas informée du baiser qu'elle a échangé avec le célibataire. En retour, Victoria s'empresse de lui reprocher son comportement envers lui, notamment le moment où elle lui aurait donné sa bague avant son départ. La tension monte entre les deux femmes, qui peinent à trouver un terrain d'entente. Extrait de "Time to Love", Saison 01, Épisode 31.