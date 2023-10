SPOILER - Time to love - Mirko perd toutes ses chances avec Mélanie

Pour la dernière soirée de l'expérience, l'horloge a demandé aux célibataires de se mettre sur leur 31 ! Tout le monde se prépare dans le thème et la soirée commence. Mais lorsque Mélanie propose un jeu "vérité ou mensonge" la soirée prend une autre tournure. Notamment lorsque Mirko dévoile un secret entre lui et Mélanie qu'elle ne voulait pas partager. La jeune maman est déçue par son comportement et décide de ne plus lui adresser la parole. Est-ce définitivement la fin du couple Mélanie Mirko ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 39