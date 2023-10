Time to love - Patrick joue sur deux tableaux

Inès explique à Victoria qu'elle souhaite continuer à connaitre Patrick et donc arrêter avec Julien, son second prétendant, sélectionné lors de la roue du temps. En réponse, Victoria partage avec Inès les intentions de Patrick, expliquant qu'il semblait plus enclin à poursuivre avec elle le matin même. Les deux femmes réalisent que le jeune célibataire joue sur deux tableaux et tient des discours différents envers chacune d'elles, un comportement qui suscite la colère de Victoria. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 32