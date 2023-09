SPOILER - Time to love - Premier contact entre Ariane et Amaury

Après les premiers rendez-vous dans la Roue du Temps, l’IA propose à nos 5 femmes célibataires d’apprendre à mieux découvrir les hommes grâce à une nouvelle étape : la phase sensorielle. Et c’est Ariane qui a été tirée au sort pour découvrir un des hommes plus en profondeur. Plongés dans le noir, les deux célibataires vont pour user de leurs sens pour faire connaissance. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 07.