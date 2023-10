SPOILER - Time to love - Sekou fait une surprise à Mélanie

Au retour de Mélanie et Mirko, partis en date pendant 24 heures, Sekou, le deuxième prétendant de la jeune maman, la prend à part pour lui faire une surprise. Souvent jugé de ne pas être assez entreprenant, le prétendant décide de prendre les devants et d'avoir une discussion privée avec la jeune femme, ne lui laissant pas le temps de débriefer avec les autres habitants de la maison. Devant cette initiative, Mirko se montre très jaloux. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 33