Time to love - Victoria confie à Mélanie son baiser avec Patrick

Victoria et Patrick sont de retour de leur date de 24h. Après un petit debrief global, elle décide de tout raconter à Mélanie. Victoria raconte son baiser charnel avec Patrick, mais aussi la fourberie d'Inès. La jeune femme est étonnée, car Mélanie n'est pas choquée du comportement d'Inès. La guerre est vraiment déclarée entre Inès et Victoria. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 30