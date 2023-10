Time to love - Les filles déçues par le physique de leurs prétendants

Victoria, Ana et Inès découvrent enfin le visage des garçons qu'elles ont sélectionnés. Malheureusement, pour les trois jeunes femmes, ce n'est pas le coup de foudre physique. Alors que Victoria et Alexi sont tous les deux déçus l'un de l'autre, Inès et Ana découvrent deux hommes qui ne sont pas du tout à leur goût. Elles décident malgré tout de faire bonne figure et de les accompagner dans la maison, en indiquant à l'aide d'un message codé leurs déceptions aux autres filles. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 28