Time to love - Amaury et Jérémy se battent pour Ariane

Pendant la soirée blanche, les filles proposent un jeu à Amaury et Jérémy pour qu'ils aient une chance de gagner 15 minutes en tête-à-tête avec Ariane. Ils doivent chacun répondre à des questions concernant la candidate. Alors qu'Amaury semblait prendre de l'avance, Jérémy a fait une remontée fulgurante, remportant ainsi le rendez-vous avec la jeune femme. Il saisit cette opportunité pour rattraper son retard par rapport à Amaury et déclare sa flamme à la belle célibataire. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 37