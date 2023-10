Time to love - Ana et Alexis mettent cartes sur table

De base Ana et Alexis n'étaient pas du tout dans la même roue, mais lorsque la phase du réel a commencé, ils ont tout de suite accroché. Petit à petit, un jeu de séduction s'est mis en place et il est maintenant temps pour eux de partit en date de 24h à l'extérieur. Pendant ce date ils décident de jouer cartes sur table et de dévoiler leurs sentiments. C'est une chose compliquée pour Ana qui a eu beaucoup de déceptions amoureuses dans sa vie. Est-ce la naissance d'une belle histoire d'amour ? Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 39