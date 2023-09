Time to love - Dégustation à l'aveugle entre Julie Et Guiseppe

C'est la première chambre noire entre Julie et Guiseppe. Ils vont ensemble faire un date autour du goût. Interdiction de se toucher seul le goût sera mis en avant. Si au premier abord Julie n'avait que Jean en tête, elle découvre un facette de Guiseppe qui l'attendrit beaucoup. Elle sort de cette expérience avec un grand sourire et commence à douter pour son futur choix. Extrait de Time to Love, Saison 01, Episode 11.